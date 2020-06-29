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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor kritik maçta Giresunspor deplasmanında

DHA

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor, Süper Lig iddiasında kritik bir maça çıkacak. Play-Off´a kalmak isteyen Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Bursa temsilcisi, rakibini yenerek galibiyet serisi başlatma peşinde. TFF 1´inci Lig´de Adanaspor galibiyetiyle moral bulan ve Süper Lig yarışında iddiasını sürdüren Bursaspor, 31´inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Giresun Atatürk Stadı´nda oynanacak mücadele saat 20.00´de başlayacak. Maçta hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa´nın yardımcılıklarını Soner Maraş ve Hakan Karabalcık...

Bursaspor kritik maçta Giresunspor deplasmanında

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor, Süper Lig iddiasında kritik bir maça çıkacak. Play-Off´a kalmak isteyen Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak Bursa temsilcisi, rakibini yenerek galibiyet serisi başlatma peşinde.<br>TFF 1´inci Lig´de Adanaspor galibiyetiyle moral bulan ve Süper Lig yarışında iddiasını sürdüren Bursaspor, 31´inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Giresun Atatürk Stadı´nda oynanacak mücadele saat 20.00´de başlayacak. Maçta hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa´nın yardımcılıklarını Soner Maraş ve Hakan Karabalcık yapacak.<br>HER İKİ TAKIMIN DA İDDİASI VAR<br>Şampiyonluk yarışında lider Hatayspor´un 8 puan gerisine düşen Bursaspor, birincilik şansını zora soksa da ikincilik için iddiasını koruyor. Play-Off´a kalmadan Süper Lig´e yükselmek isteyen Bursa temsilcisinin, ikinci basamaktaki BŞB Erzurumspor ile arasında 4 puan fark bulunuyor. Son 4 haftaya Bursa ekibi 49 puan ile girerken; renktaşı Giresunspor ise 5 puan gerisinde, 44 puana sahip. Puan cetvelinde 8´inci sırada bulunan Giresun temsilcisi ilk 6´ya girerek Play-Off oynamak istiyor.<br>BURSASPOR´DA 2 OYUNCU CEZALI<br>Teknik direktörlük değişikliğine giden Bursaspor, İrfan Buz yönetimindeki ilk maçında Adanaspor´u evinde 1-0 yendi. Böylelikle sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretini de sonlandıran Bursa temsilcisi, son 4 deplasman karşılaşmasında ise sadece bir galibiyet aldı. Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen yeşil beyazlılar, Giresun deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Adanaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Anıl Karaer ve Kerem Can Akyüz bu maçta forma giyemeyecek.<br>GİRESUNSPOR FORMDA<br>Giresunspor ise ikinci yarının başında istikrarsız sonuçlar alsa da son haftalarda çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta oynadığı Adana Demirspor maçı öncesindeki son 6 maçında yenilmeyen Giresun temsilcisi, bu mücadelelerden 5 galibiyet ve bir beraberlik çıkardı. Giresun´un serisi, Adana Demirspor deplasmanındaki 4-2´lik mağlubiyetle son buldu. Play-Off hattındaki Altay ile arasında sadece 3 puan fark bulunan Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 4 maçını da kazanmasını bildi.<br>İLK YARIDA GİRESUN KAZANDI<br>İki ekip bugüne kadar Süper Lig, TFF 1´inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere toplamda 16 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 7´sini Bursaspor kazanırken, Giresunspor 5 galibiyet elde etti, kalan 4 randevuda ise taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Giresun´da oynanan 8 maçta ise her iki ekibin ikişer galibiyeti bulunuyor, kalan 4 maç ise berabere sona erdi. Ligin ilk yarısında Bursa´da oynanan mücadeleyi ise Giresunspor, 3-2 kazandı.<br>ARSLANBOĞA YÖNETİMİNDE MAÇLAR<br>Hakem Suat Arslanboğa, her iki ekibin de birçok maçında düdük çaldı. Bursaspor, Arslanboğa´nın yönetiminde çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Deplasmanda ise 6 maçından sadece birini kazanabildi (3 beraberlik, 2 mağlubiyet). Arslanboğa, Bursasporlu oyunculara 3, rakiplerine ise 5 kırmızı kart gösterdi. Giresunspor ise Suat Arslanboğa yönetimindeki 13 maçında 3´er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 mağlubiyet aldı. Arslanboğa, Giresunsporlu ve rakip oyunculara birer kırmızı kart gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-29 13:22:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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