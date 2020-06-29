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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de eğitime yeni soluk

İHA

Karacabey'de eğitime yapılan yatırımlara yeni bir halka daha eklendi.

Karacabey’de eğitime yeni soluk

Karacabey’de eğitime yapılan yatırımlara yeni bir halka daha eklendi.
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve Karacabey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne devrinin ardından belediye tarafından tâdilat işleri tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu,20202021 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Bünyesinde 16 dersliğin olduğu, toplantı ve seminer salonları ile 1 anasınıfı ve 2 özel eğitim sınıfının da yer aldığı okulda 480 öğrenci eğitim görebilecek.
Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ile birlikte, yeni faaliyete geçecek olan ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının verildiği ortaokul binasını inceledi.
Başkan Ali Özkan, “Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime büyük önem verdiğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Eğitime yapılan yatırımın da ülkenin geleceğine yatırım olduğuna inanıyoruz. İlçemizde hem eğitim sürecine hem de pandemi sonrası oluşturulacak yeni düzenlemelere, bu okulumuzun da büyük katkısı olacaktır. Son derece modern bir yapı ve burayı deyim yerindeyse ‘özel okul’ statüsünde bir bina haline getiriyoruz. Esentepe ve Emirsultan mahalleleri sakinlerimiz ferah bir ortamda ders görecekler. Belediye olarak, tüm tadilat işlemlerini titizlikle yürütüyoruz. Okula, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının verilmesi de bizler için ayrıca mutluluk verici” ifadelerini kullandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dinginde yaptığı açıklamada, “15 Temmuz sürecinde yurt olarak kullanılan ve Uludağ Eğitim Kültür Vakfına ait olan yurt binası, Karacabey Belediyesi tarafından tadilatı ve onarımı yapılarak okula dönüştürüldü. Başta Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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