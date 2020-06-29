Osmangazi’de 42 metrûk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılının ilk 6 ayında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 42 metrûk binayı yıktı.

Osmangazi ilçesi, insanların can güvenliğini tehdit eden harâbe binalardan temizleniyor. Uyuşturucu madde kullananların mesken edindikleri binalar konusunda gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında ilçenin muhtelif noktalarındaki toplam 42 binayı yıktı. Metrûk binalar iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocuklar için tehlike arz eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Metrûk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından mesken tutulan metrûk binaları tespit ederek yıkıyoruz. İlçemiz metrûk yapılardan arındıkça hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz” dedi.

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