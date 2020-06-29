Bursaspor'a NBA'den transfer

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Yeşilbeyazlılar, NBA'de Cleveland forması giyen Malik Newman'ı renklerine bağladı.

Frutti Extra Bursaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta Türkiye'yi temsil edecek olan yeşilbeyazlılar, NBA’de Cleveland forması giyen 23 yaşındaki ABD’li şutör guard Malik Newman’ı kadrosuna kattı. U17 Dünya Şampiyonası'nda ABD milli takımıyla turnuvanın MVP'si olan Newman, 2018 yılında Kansas’la NCAA şampiyonluğu yaşadı.

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