Turizm ve Otelcilik öğrencisi, harçlığını mevsimlik işçilikten çıkarıyor

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki şeftali hasadına giden mevsimlik işçi ve üniversite öğrencisi Canan Sevgi (19), harçlığını tarlada çalışarak kazanıyor.<br>Sakarya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 1'inci sınıf öğrencisi Canan Sevgi, yaz tatillerinde tarlada çalışıyor. Yüksek sıcaklıklara karşın Sevgi, okul harçlığını tarlada mevsimlik işçi olarak çalışarak kazanıyor. 5 yıldır harçlığı için tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalıştığını dile getiren Sevgi, "Burada kazandığım parayı ise eğitimim için harcıyorum" dedi.<br>Sevgi ayrıca, iklim şartlarının bazı zamanlar zorlamasına karşın uzun yıllardır tarlada çalışmasından dolayı artık güçlük yaşamadığını ve yaptığı işten de keyif aldığını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-29 16:16:23<br>
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