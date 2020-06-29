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Turizm ve Otelcilik öğrencisi, harçlığını mevsimlik işçilikten çıkarıyor

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki şeftali hasadına giden mevsimlik işçi ve üniversite öğrencisi Canan Sevgi (19), harçlığını tarlada çalışarak kazanıyor. Sakarya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 1'inci sınıf öğrencisi Canan Sevgi, yaz tatillerinde tarlada çalışıyor. Yüksek sıcaklıklara karşın Sevgi, okul harçlığını tarlada mevsimlik işçi olarak çalışarak kazanıyor. 5 yıldır harçlığı için tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalıştığını dile getiren Sevgi, "Burada kazandığım parayı ise eğitimim için harcıyorum" dedi. Sevgi ayrıca, iklim şartlarının bazı zamanlar...

Turizm ve Otelcilik öğrencisi, harçlığını mevsimlik işçilikten çıkarıyor

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki şeftali hasadına giden mevsimlik işçi ve üniversite öğrencisi Canan Sevgi (19), harçlığını tarlada çalışarak kazanıyor.<br>Sakarya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 1'inci sınıf öğrencisi Canan Sevgi, yaz tatillerinde tarlada çalışıyor. Yüksek sıcaklıklara karşın Sevgi, okul harçlığını tarlada mevsimlik işçi olarak çalışarak kazanıyor. 5 yıldır harçlığı için tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalıştığını dile getiren Sevgi, "Burada kazandığım parayı ise eğitimim için harcıyorum" dedi.<br>Sevgi ayrıca, iklim şartlarının bazı zamanlar zorlamasına karşın uzun yıllardır tarlada çalışmasından dolayı artık güçlük yaşamadığını ve yaptığı işten de keyif aldığını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-29 16:16:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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