Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği'nden ceza açıklaması

Bursa Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, sınava giderken maske takmadığı için ceza yazıldığını iddia edilen genç kızın en son 2019 yılında YKS sınavına girdiğini açıkladı.

Bursa Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi Eski Belediye Meydanında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararları uygulamak amacıyla yapılan denetimlerde İ.A.'ya (19) maske takmamaktan 900 lira idari para cezası uygulanmıştır. İznik ilçesinde YKS sınavı yapılmamıştır. Bahse konu şahıs da hali hazırda İstanbul Biruni Üniversitesi Sağlık Bölümü 2. sınıf öğrencisidir. 2020 YKS sınavı için başvurusu bulunmamakta olup dolayısıyla sınava girmemiştir. Şahıs en son 2019 YKS sınavına girmiştir. Şahsın saat 15.00 gibi evinden çıktığı, evlerinde tadilat yapıldığından maske bulamadığı için takmadığı tutanaktaki beyanından anlaşılmıştır. Ayrıca şahsın yanındaki arkadaşı, maskesi boynunda olmasından dolayı ikaz edilmiş ve cezai yaptırım uygulanmamıştır. Ayrıca korana virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde İ.A.'ya maske takma zorunluluğuna uymamaktan dolayı saat 15.45'te yani sınav saatinin bitiminde idari para cezası uygulanmıştır. Kaldı ki ülkemizde gerçekleştirilen YKS ve LGS’ye giren öğrencilerimize yönelik emniyet teşkilatımızın büyük bir özveriyle yardım ettiği kamuoyuna yansımıştır. Gerek sınava yetişemeyen öğrencilerimizi sınav yerine yetiştiren, gerekse kimliğini kaybeden evlatlarımızı geçici kimlik belgelerinin çıkarılmasında yardımcı olunması fedakar polislerimizin çalışmasına birkaç örnektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.