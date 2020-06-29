Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti, ceza yazan polise tepki gösterdi

<br>Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya maskesiz çıkan kadın, polis tarafından durduruldu. Polis, ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maskesiz dışarıya çıktığı için de 900 lira para cezası uyguladı. Cezayı öğrenince polisle tartışan kadının polise tepkisi, çevredeki biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.<br>Dün saat 12.00 sıralarında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi´nde bir kadın, maske takmadan dışarıya çıktı. Maskesiz kadın, denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler kadına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maske takmaması nedeniyle de 900 liralık idari para cezası uygulamak istedi.<br>Ancak cezayı duyan kadın, ceza kesilmesini önlemek için polislerle tartışmaya başladı. Polislere, 'uzak durun benden' diyerek, tepki gösteren kadın, kaçmaya çalıştı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güçlükle sakinleştirilen kadına, ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-06-29 17:19:48<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.