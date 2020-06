Üniversiteli kız, her sabah saat 5'te yollara düşüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Canan Sevgi, her gün sabah 05:00'te ekmek parası için tarlaya çalışmaya gidiyor.

Bursa'da ikamet eden Turizm ve Otelcilik 1'inci sınıf öğrencisi Canan Sevgi, yaz tatillerinde tarlada çalışarak hem ailesine katkıda bulunuyor, hem de okul harçlığını çıkarıyor. Sıcaklığın gölgede 36 dereceye kadar çıktığı havada her gün Bursa'dan 05:00'te ailesiyle yola çıkarak şeftali topluyor. Genç kız, "Her işin bir zorluğu var, ama çalışmak zorundayım. Her gün Bursa'dan İnegöl'e geliyoruz, tarlada mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Okul harçlığımı çıkarmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.