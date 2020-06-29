Kazada yaralananları çarşaf açarak, güneşten korudular

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekibi gelene kadar yaralıların güneşten etkilenmemesi için üzerlerine çarşaf tutarak, önlem aldı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Hakkı Bey Sokak'a dönmek isteyen Mehmet Solmaz (33) yönetimindeki plakasız motosiklet, Muammer Özkök'ün (40) kullandığı 06 AAF 651 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletli Mehmet Solmaz ile Veysel Kartal (42) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yapıp, sağlık ekibine haber verdi. Sağlık görevlileri gelene kadar kaldırımda yatan yaralıların güneşten etkilenmemesi için üzerlerine çarşaf gerildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-29 17:40:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.