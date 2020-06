İMYO’dan yeni bölüm

İnegöl Meslek Yüksek Okulu’nda İlk ve Acil Yardım Programı bölümü, yeni eğitim öğretim yılıyla beraber öğrenci kabulüne başlıyor.

İnegöl’ün akademik yüzü Meslek Yüksek Okulu’nda İlk ve Acil Yardım Programı bölümünün açılması Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.YÖK tarafından programa 40 öğrenci kontenjanı verildi. Bu gelişme üzerine AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, okul bünyesinde yeni bölümler ve programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya çalıştıklarını belirterek, “İnegöl Meslek Yüksekokulu kuruluşundan bu yana İnegöl’ün hâkim sektörlerine yönelik nitelikli çalışma gücünün yetiştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. İnegöl'ün ticarî hayatına ve ekonomik kalkınmasına destek olan bölümleri bünyesinde barındıran kurumumuz, bu yıl ülkemizin sağlık hizmeti ve gücüne değer katması amacı le İlk ve Acil Yardım Programını İnegöl'e ve bölgemize kazandırmıştır. İlk ve Acil Yardım Programı’mızın başta üniversite camiamız ile öğrencilerimiz olmak üzere şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu önemli kararın alınmasında emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise sanayii, tarımı ve turizmiyle adından söz ettiren İnegöl’ün öğrenci potansiyeliyle de göz doldurduğunu ifade etti. 60 bini aşkın ilk, orta ve lise seviyesinde öğrenci bulunan ilçeye farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencilerinin de ayrı bir değer kattığını kaydeden Taban, “Fakültemizde açılan her yeni bölüm, farklı farklı şehirlerde şehrimize gelecek yeni öğrenciler demek. Ayrıca bu alanlarla ilgili akademik bir yapının burada bulunması da artı bir değer bizim için. Üniversitemizi önemsediğimizi her defasında ifade ediyoruz. Bugün de İlk ve Acil Yardım Programının onaylanması üzerine hem okulumuzda bir dizi inceleme yaptık hem de bu müjdeyi ilçe halkımızla paylaşalım istedik. Ben Milletvekilimize, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğümüze ve YÖK’e teşekkürlerimi sunuyorum. Açılan yeni bölümün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca ülkemizin dört bir yanından öğrenci kardeşlerimizi de üniversite eğitimleri için İnegöl’ümüze beklediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de şehrin her dinamiği ile olduğu gibi üniversiteyle ilgili gelişmeleri de Ankara’da yakından takip ettiğini hatırlatarak, “Aldığımız güzel haberleri kamuoyu ile paylaşmak istedik. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğümüze de teşekkür etmek istiyorum. İnşallah İlk ve Acil Yardım Programı şehrimize hayırlı olur” diye konuştu.

