Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı (2)

<br>SALDIRI VE YARALANMA ANI KAMERADA<br>Bursa'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin, motosikletle kaçan 2 kişiye otomobilinden inerek pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda yaralanan Hüseyin Çetin'in tedavisi, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Karnına, eline, koluna ve bacağına isabet eden saçmalar sonucu yaralanan Çetin, tedavisinin ardından taburcu oldu.<br>Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile birlikte sokağın başına gelen iki kişiyi gören şüphelinin, otomobilinden inerek çıkarttığı pompalı tüfek ile birlikte kovalamaya başladığı görülüyor. O esnada pompalı tüfeğini peş peşe, kaçan motosikletli iki kişiye doğru ateşleyen şüphelinin otomobiliyle olay yerinden kaçması ve Hüseyin Çetin'in yaralanmasının ardından mahalle bekçilerinin yardımına koştuğu anlar da yansıdı.<br>Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ve motosikletteki iki kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma sürüyor.Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-29 18:26:11<br>

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