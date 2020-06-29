Bursa'da Frigya ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

<br>Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, Frigya ve Bizans dönemine ait insan figürlü heykel ve sikkeleri satmak isteyen S.K. ve B.A., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve B.A.'nın, İstanbul´dan Bursa´ya gelerek, elinde bulunan tarihi eserleri satacağı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi´nde şüphelilerin bulunduğu eve baskın düzenledi. Bakında şüpheliler suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Frigya, 2 Bizans dönemine ait Meryem Ana figürlü 3 heykel ile Roma dönemine ait 14 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-06-29 20:55:23<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.