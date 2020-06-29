Pazardan dönen eş hayatının en acı tablosuyla karşılaştı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir şahıs, pazardan eve döndüğünde eşini asılı halde buldu.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi Tömbekeci Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Bugün saat 16.15 sıralarında evden pazara gitmek için ayrılan Savaş İ., torunu ile eşini evde bıraktı. Saat 18.00 sıralarında pazardan dönen Savaş İ., eşini kendini asmış şekilde buldu. Saat 16.30 gibi torununun da evden ayrılmasıyla tek başına kalan Fatma İ’nin (62) çarşaf ile kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Evli ve iki kız çocuğu bulunan Fatma İ.’nin şeker, tansiyon hastası olduğu ve 3 yıldan beri de psikolojik destek aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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