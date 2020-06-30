Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı'nın testi pozitif çıktı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan´ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Bayhan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <br>Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bayhan, eklem ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle İnegöl Devlet Hastanesi´ne giderek, Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Bayhan, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Ahmet Bayhan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-30 09:38:32<br>
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