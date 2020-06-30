Bursa’ya 2.tıp fakültesi

Bugün yürürlüğe giren kararla Bursa’daki Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi statüsüne dönüştürüldü.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanelerini ‘tek çatı’ altında toplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, yeni bir yapılanma dikkati çekiyor.

Bazı hastaneler tıp fakültelerine dönüştürülüyor. Bu kapsamda yeni karara göre, İzmir, Bursa ve Trabzon’da, tıp fakülteleri kuruldu.

Yıldırım'da hizmet veren Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak ‘Bursa Tıp Faktültesi’ adıyla hayata geçiriliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde;

şimdiye kadarki statüsüyle ‘Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezleri’ adı taşıyan ‘Yüksek İhtisas’ hastaneleri fakülte halini alıyor.

Bu kararla Bursa; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi adıyla 2. tıp fakültesine kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yönetimsel merkezi, Rektörlük dahil ana yönetim kademeleriyle İstanbul’da bulunuyor.

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