İnegöl'de şeftali hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de şeftali hasadı başladı

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 18 bin dönüm alanda üretilen şeftali hasadı başladı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçede şeftali hasadının başladığını ve yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Eylül ayının sonuna kadar hasadın devam edeceğini belirten Çelik, ilçe genelinde 40 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Başkan Çelik, "Şeftali fiyatların kilosu, ürünün durumuna göre 4 ile 5 lira arasında değişiyor. İnegöl´deki şeftalinin bir özelliği raf ömrü 3-4 gün daha fazla.  Bu sebeple talep görüyor. Bu hasadın hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir...

İnegöl'de şeftali hasadı başladı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 18 bin dönüm alanda üretilen şeftali hasadı başladı.<br>İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçede şeftali hasadının başladığını ve yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Eylül ayının sonuna kadar hasadın devam edeceğini belirten Çelik, ilçe genelinde 40 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Başkan Çelik, "Şeftali fiyatların kilosu, ürünün durumuna göre 4 ile 5 lira arasında değişiyor. İnegöl´deki şeftalinin bir özelliği raf ömrü 3-4 gün daha fazla.  Bu sebeple talep görüyor. Bu hasadın hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir başlangıç, bizde çeşit bolluğu olduğu için Eylül ayının sonuna kadar şeftali hasadı devam ediyor" diye konuştu.<br>PAZARDA DARALMAYI AŞTIK<br>İhracat pazarındaki daralmayı aştıklarını da ifade eden Çelik, ''Avrupa ülkeleri olabilir, Rusya olabilir. Biliyorsunuz özellikle Arap yarımadasına ihracatımız vardı ama oradaki durumu biliyorsunuz. Pazarda bir daralma söz konusu ama bunu aştık inşallah'' dedi. Koronavirüs ile birlikte tarımın önemi arttığını ifade eden Çelik, tarımın ne denli değerli olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.<br>HEDEF RUSYA PAZARI<br>İsaören Kırsal Kalkına Kooperatif Başkanı Erhan Ulu ise, Rusya pazarına açılma hedeflerinin olduğunu ifade ederek ''Bizim bu bölgemizde üretilen şeftali diğer bölgelerde üretilen şeftalinin raf ömründen 3-4 gün daha fazla. Bunun sebebi buradaki iklim. Bugün erkenci şeftali hasadına başladık. Şu anda birkaç ihracatçı arkadaş ile görüşmeye başladık. Karadeniz bölgesinden gelen tüccarlarımız var. Onlara buradan şeftali gönderirsek onlar Rusya pazarına daha kolay ürün gönderiyor. Onlar ile irtibatlıyız şu anda. Nasipse bu sene ürünümüz bol'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-30 10:28:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkadaşları şaka yapmak istedi, Longoz Ormanları'nı merak edenlerin aradığı kişi oldu
YEREL HABERLER Arkadaşları şaka yapmak istedi, Longoz Ormanları'nı ...
Turizmde iş zamanı
YEREL HABERLER Turizmde iş zamanı
Mevsimlik işçilerin hayat standartları yükseltiliyor
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin hayat standartları yükseltiliyor
Bursa’ya 2.tıp fakültesi
YEREL HABERLER Bursa’ya 2.tıp fakültesi
Şeftali hasadı başladı, hedef Rusya
YEREL HABERLER Şeftali hasadı başladı, hedef Rusya
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı'nın testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler ...
İznik'in yaşayan hazineleri belgesel haline geliyor
YEREL HABERLER İznik'in yaşayan hazineleri belgesel haline geliyor
(Özel) Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bakın nasıl buldu Başkandan kaçak yapılara billboardlı tedbir Korona virüste talepler patladı, kaçak prefabrik yapmak isteyenleri başkan ilanla uyardı
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, ...
(Özel) Yargıtay'dan emsal manevi tazminat kararı Yargıtay'a göre manevi tazminatlar caydırıcı olacak Yüksek gerilim şokuna 5 bin liralık tazminat az bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan emsal manevi tazminat ...
(Özel) Tek bacaklı adam minibüste yaşıyor Geliri olmadığı için aracında yatıp kalkan tek bacaklı vatandaş Aile Bakanlığı'ndan yardım bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Tek bacaklı adam minibüste yaşıyor Geliri ...
Samanlık alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Samanlık alevlere teslim oldu
(Özel) Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz binlerce kez dinleniyor Hem işini yapıyor hem de bestesini
YEREL HABERLER (Özel) Diş protezi yaparken yaptığı besteler yüz ...
Yunus ekipleri imdadına yetişti
YEREL HABERLER Yunus ekipleri imdadına yetişti
Bursaspor taraftarının acı günü
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarının acı günü
Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
Ev faresi çaldıklarıyla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Ev faresi çaldıklarıyla birlikte yakalandı
Pazardan dönen eş hayatının en acı tablosuyla karşılaştı
YEREL HABERLER Pazardan dönen eş hayatının en acı tablosuyla ...
Gemlik’te traktör ile minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Gemlik’te traktör ile minibüs çarpıştı: 2'si çocuk 6 ...
Bursaspor'da Seleznov kadroda yine yok
YEREL HABERLER Bursaspor'da Seleznov kadroda yine yok
Bursa'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
Bursa'da Frigya ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da Frigya ve Roma dönemine ait tarihi eserler ...
Bursa'da Frigya ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da Frigya ve Roma dönemine ait tarihi eserler ...
Bursa'da Frigya ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da Frigya ve Roma dönemine ait tarihi eserler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X