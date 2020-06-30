Nilüfer’in sultanları sağlık kontrolünden geçti

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyet, sağlık kontrolünden geçti. Sporcular ve teknik heyete koronavirüs testi de uygulandı.

Türkiye Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor kadın voleybol takımı, yeni sezon öncesinde kulübün sağlık sponsoru olan VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın 12 oyuncusuna göz muayenesi, kulak burun boğaz, ortopedi, dahiliye muayenesi ve kardiyoloji, efor, kan testleri yapıldı. Muayene ve testler, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun önlemler altında gerçekleşti. Ayrıca sporcular ve teknik heyete koronavirüs testi de yapıldı.

Sezon öncesi hazırlık için checkup programı dâhilinde sağlık kontrolleri başarıyla geçen sporcular ve teknik heyet için hazırlık kampı süreci de başladı.

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