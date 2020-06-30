Nilüfer Belediyespor sağlık kontrolünden geçti

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, sağlık kontrolünden geçti. Sporcular ve teknik heyete koronavirüs testi de uygulandı.<br>Vestel Venus Sultanlar Ligi´nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesinde kulübün sağlık sponsoru olan VM Medical Park Bursa Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçti. Takımın 12 oyuncusuna ve teknik heyete göz, kulak burun boğaz, ortopedi ve dahiliye muayenesi ile kardiyoloji, efor ve kan testleri yapıldı. Muayene ve testler, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun önlem altında gerçekleştirildi. Ayrıca, sporcular ve teknik heyete koronavirüs testi de yapıldı.<br>Sezon öncesi check-up programı dahilinde sağlık kontrolleri yapılan Nilüfer Belediyespor´da hazırlık kampı süreci başladı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-30 14:25:39<br>

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