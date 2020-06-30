Acemler'de 1000 araçlık kapasite artışı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Zübeyde Hanım ve Oulu Caddesi kavşak bağlantıları sayesinde batıdan kuzeye dönüş kolunda saatte 2596 olan araç geçiş kapasitesi 3524'e çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler’de yaptığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Geçen mart ayında yapılan çalışma kapsamında Acemler kavşağında mevcut araç talebini kapasite itibariyle karşılayamayan İzmir yolundan Çevreyoluna dönüş kolunun kapasitesini arttırmak amacıyla, dönüş koluna 240 metre uzunluğunda iki şerit ilavesi yapılmıştı. Bunun yanı sıra Zübeyde Hanım Caddesi’nin Acemler köprüsüne iniş istikametindeki yol, 170 metre uzunluğunda ilave bir şerit açılarak 3 şeride çıkarılarak Oulu Caddesi’nin Zübeyde Hanım Caddesi’ne bağlantı yolu da yeniden düzenlenmişti. Zübeyde Hanım Caddesi’nden Hat Caddesi’ne dönüşündeki sinyalize kavşağı rahatlatmak maksadıyla bu noktaya da 140 metre uzunluğunda ilave bir şerit açılarak kavşak bölümü üç şeride çıkarılmıştı.

Kapasite arttı

İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bile daha fazla yoğunluğun olduğu Acemler'de yapılan düzenlemelerin sağladığı rahatlık rakamlara da yansıdı. Çalışma öncesi yapılan araç sayımlarında batı istikametinden gelip, kuzeye çevre yoluna bağlanmak için bu kolu kullanan araç sayısı saatte 2596 iken çalışmanın ardından yapılan ölçümlerde ise kapasitenin yüzde 35 arttığı gözlendi. Yeni düzenleme ile birlikte saatte yaklaşık 1000 araçlık kapasite artışı sağlanırken, bu kolu kullanan araç sayısının saatte 3524'e ulaştığı saptandı. Dönüş kolunun genişlemesi ile birlikte Ankara gidiş istikametinin araç yükü hafiflerken, yakın çevreyolu daha verimli bir alternatif haline geldi. Kapasite artışı sonucu sürücülerin Ankara gidiş istikametinde yoğunluk yaşandığı zirve saatlerde yakın çevre yoluna talepleri arttı.

Ulaşım yatırımlarından taviz yok

Korona virüs salgını nedeniyle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birçok gelişmiş ülkede yatırımlar askıya alınırken, Bursa'da bir taraftan salgınla mücadele ve sosyal destekler diğer taraftan da altyapı ve ulaşım yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini hatırlattı. Bir taraftan toplu ulaşım filosuna yeni araçlar ilave ederken diğer taraftan da sadece sokağa çıkma yasaklarında 28 kilometrelik güzergahta yaklaşık 80 bin ton asfalt dökerek yolları daha konforlu hale getirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Acemler kavşağında pandemi öncesi yaptıkları düzenlemelerin sağladığı rahatlamanın rakamlarla ortaya konduğunu kaydetti.

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