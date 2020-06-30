Belediye konutlarına kredi kolaylığı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde belediye konutlarında satış şartları iyileştiriliyor, kredi imkânları kolaylaşıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te şubesi bulunan bankaların müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk de hazır bulundu. Gemlik Belediyesi’ne ait Cihatlı Mahallesi’nde bulunan 1. Etap’ta 77, 4. Etap’ta 9 daire ile Çamlık ve Çukurbahçe’de bulunan 13 daire, açık ihale usulü ile satışa çıkıyor. Daire satın almak isteyenler 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar başvuru yapabilecek. Açık ihâle usûlü satışlar ise 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 9.30’da başlayacak.

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin yaptığı toplam 99 dairenin uygun şartlar ile satışa çıkacağını dile getirdi. Sertaslan, “Cihatlı, Çukurbahçe ve Çamlık’ta, belediyemizin yaptığı konutlardan bir kısmını açık ihâle, diğer bir adıyla açık artırma usûlü ile satışa çıkardık. Daireler 2+1 ve 1+1 olarak inşâ edilirken boyutları 56 ve 99 metrekare arasında değişiyor. Daire fiyatları ise emâak göre 90 bin ile 190 bin lira arasında değişecek. Daha önce konutların üzerinde bulunan satılamaz şerhi kaldırıldı ve satışlar banka kredisine uygun hâle getirildi. Özellikle kredi konusunda bizlere yardımcı olan banka müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Devlet bankalarımız 0,64’ten başlayan kredi imkânları sağlarken diğer bankalar da uygun şartlar sunacaklar. Hemşerilerimiz, Gemlik Belediyesi güvencesiyle uygun şartlarda banka kredisi kullanarak ev sahibi olacaklar.”

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