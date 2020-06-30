Bursa'da, karton fabrikasının bahçesinde yangın (2)

<br>YANGIN 5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ<br>Bursa'nın Karacabey ilçesinde, saat 15.00 sıralarında karton fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saat sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında fabrika büyük hasar alırken, aynı zamanda çevresindeki yanan otlar da alevlerden etkilendi. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, tonlarca karton küle döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-06-30 21:32:39<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.