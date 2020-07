Günümüzde RI Witness, tüp bebek tedavisini daha güvenli hale getiriyor.

RI Witness sisteminde, hastaya kliniğe girdiği anda bir kart hazırlanıyor. Hastaya özgü etiketleri basılıp, hastanın tüm işlemlerinde kullanılacak olan malzemelere manyetik okuyucular ve etiketler yapıştırılıyor. Laboratuvar içerisindeki tüm çalışma alanları, etiketlerden yayılan radyofrekans sinyaller ile okunduğu için, yapılan tüm işlemler Witness sistemi ile teyit edilerek kayıt altına alınıyor. Witness sistemi ile tüm tedavi basamakları sürekli kayıt ve kontrol altında olduğu için örneklerin karışma riski ortadan kalkıyor.

Kısırlık teşhisi ve tedavisi alanında Bursa’da 19 yıldır hizmet veren Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi, hastalarına verdiği hizmet güvenliğini RI Witness sistemi ile en üst seviyeye taşıdı. Bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın tüp bebek uygulamasını başarıyla gerçekleştiren klinik gebelik oranları ile anne ve baba olmak isteyenlerin yüzünü güldürmektedir. Yeni Witness sisteminin Bursa’da ilk kurulan şahitlik sistemi olduğunu belirten Laboratuvar Direktörü Dr. Elif Ergin, “Tüp bebekte embriyoloji laboratuvarında güvenlik en önemli konudur. Şu ana kadar bizler mutlaka sperm ve yumurtanın kullanımında 2 embriyoloğun ıslak imzasıyla işlemlerimizi yapıyorduk. Dondurduğumuz tüm materyallerde de, kişilere özel olan T.C. kimlik numarasını yazıyorduk. Teknolojinin gelişmesiyle bizde laboratuvarımızda RI Witness sistemini kullanmaya başladık. Bu sistem tüp bebek laboratuvarlarında yapılan tüm işlemleri denetleyen ve kayıt altına alan radyofrekans tabanlı tanımlama özelliği olan bir güvenlik sistemidir. Çiftlere verilen kartta eşlerin isimleri ve tekil olan kimlik numaraları yer alıyor. Bu kart o çifte ait oluyor. Çift yumurtama toplama günü geldiğinde ameliyathane de sisteme tanımlıyor. Laboratuvarda yaptığımız çalışmalarda sadece o çiftin işlemlerini yapabiliyoruz. Embriyoları sakladığımız kaplara yerleştirilen çiplere hastanın ismi ve kimlik numarası tanımlanıyor. Bu hastadan başka her hangi bir kişinin numunelerini getirdiği zaman sistem alarm veriyor. Çalışan embriyoloğu uyararak durmasını sağlıyor. Bu sistemle çalışılan hastayla ilgili ne gibi bir işlemin ne kadar sürede yapıldığı da rapor halinde sunulabiliyor” dedi.

Hastanın bu kartla birlikte embriyo transferine geldiğini ifade eden Ergin, “Bütün sistem bunu tanıyor. Dondurulmuş embriyolarda da kullanmış olduğumuz sistemle yıllar sonra da hastamız geldiğinde bu kart olduğu sürece onu tanıyacaktır. Tabi ki bu kartın kaybolması durumunda da biz her ihtimale karşı kişinin bilgilerini kapların üzerine el yazısıyla da yazıyoruz. Ayrıca sadece tüp bebek hastalarında değil, tek gelen kadın hastaların yumurtalarını dondurduğumuz da veya erkek hastalarımızın spermlerini dondurduğumuzda da bu sistemi uygulayarak yıllar sonra dahi olsa sistem onları tanıyor” şeklinde konuştu.

Hastaların güvenliği her şeyden daha önemli olduğu için bu konuda öncü olmak istediklerini belirten Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Gerçek Aydın, “Bu sistem tüp bebek tedavisi sürecinde kullanılan dijital bir şahitlik sistemidir. Kliniklerde en önemli şey güvenliktir. Bizde Bursa’nın en köklü tüp bebek merkezlerinden biriyiz. İki embriyoloğun ıslak imzasıyla şahitlik sistemi söz konusuydu. Teknolojinin de getirdiği imkanlarla birlikte, hastalarında kendini daha güvende hissetmesi ve kontrol edebilmeleri için Witness sistemi kullanmaya başladık. Bursa’da ilk bu sistemi kullanan merkez olarak hem kendimiz hem hastalarımız adına sevinçliyiz. Günün birinde bu sistem kaçınılmaz olacaktır” dedi.

