Gezici Kütüphane” herkesi kitapla buluşturacak

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, kütüphaneye gidemeyenlerin artık ayağına gidecek. Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, başta kırsal mahalleler olmak Nilüfer’de kitap okumak isteyen herkese ulaşacak.

Zengin koleksiyonuyla Bursalılar’ın bilgi hazinesi haline gelen Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle kütüphanelere gidemeyen okurlar, artık “Gezici Kütüphane” aracılığıyla kitaplara daha kolay ulaşacak.

Akkılıç Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Misi Çocuk Kütüphanesi ve Demirci Kütüphanesi’nde her yıl on binlerce kitap tutkununu ağırlayan, binlerce kişiye ödünç kitap veren Nilüfer Belediyesi, “Gezici Kütüphane” hizmeti ile okurların hayatı daha da kolaylaştıracak.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, her geçen gün artan materyal sayısı, dijital kitap, evlere kitap servisinin yanı sıra, Gezici Kütüphane sayesinde, daha fazla okura ulaşacak. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik kitap koleksiyonu, dergiler, hobi kitapları, çizgi roman gibi kitap türlerinin yer aldığı Gezici Kütüphane, belirlenen programa göre Nilüfer’in 34 mahallesini ziyaret edecek. Atlas’tan Başköy’e, Badırga’dan Korubaşı’na kadar ağırlıklı olarak kentin kırsal mahallelerine hizmet verecek olan Gezici Kütüphane, bazı merkez mahallelerde de dezavantajlı grupları kitapla buluşturacak. Yaklaşık 140 bin kişinin yaşadığı 34 mahalleyi ziyaret edecek olan olan Gezici Kütüphane’den, isteyen herkes ödünç kitap alabilecek.

Okuma etkinlikleri, çocuk ve yetişkinlere yönelik seminerlerin de gerçekleştirileceği Gezici Kütüphane, düzenlenecek söyleşilerle de yazarları, okurlarla buluşturacak. Gezici Kütüphane’nin durak noktaları, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin ders çalışmak, yeni bilgi sahibi olmak ve araştırma yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline geldiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gezici Kütüphane sayesinde özellikle salgın döneminde Nilüferliler’in kitaplara erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Başkan Erdem, “Böylece kütüphanelerimizyeni üyeler de kazanmış olacak. Kütüphanelerimizin zengin kitap koleksiyonundan her yaştan Nilüferli’nin faydalanmasını arzu ediyoruz. Hedefimiz, daha fazla insanı kitapla buluşturmak ve her yaştan insana kitap okuma alışkanlığı kazandırmak” şeklinde konuştu.

