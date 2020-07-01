İHA'nın gündeme taşıdığı Havuzlupark meclis gündeminde

Bursa'nın simgesi olan, 3 yıldır atıl vaziyette tutulan ve harabeye dönen Havuzlupark meclis gündemine taşındı.

Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı; 3 yıldır kapalı olduğu için bakımsızlıktan harabeye çürümeye terk edilen Havuzlupark'a CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın giderek incelemelerde bulundu. Havuzlupark'ın içler acısı halini fotoğraflayan Aydın, çektiği bu fotoğrafları mecliste gösterdi.

Havuzlupark'la alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yapan Erkan Aydın, "1935 yılında kurulan Havuzlupark 3 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarafından Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teslim edildi. Durum o kadar kötü ki içerisinde uyuşturucu ve alkoliklerin kol gezdiği büyük zararların oluştuğu park; vatandaşların vergileriyle yapılmıştır. Milyonlarca liralık tesiste her yer talan edilmiş hırsızlar eşyaları çalmış. Bu ayıbın, talanın son bulması yetkililerin bu duruma el atması sorumluların da biran önce bulunup cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

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