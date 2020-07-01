Osmangazi'de su basıncı uyarısı

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bazı mahallelerde su basıncı uyarısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Zafer Cadde ile Pamukdere Cadde arasında kalan sokaklarda, Demirtaş Barboros Mahallesi Çevreyolu Cadde, Barboros Cadde , Demirtaş Yolu Cadde , 473 Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1230. Sokak ile Çevreyolu Cadde arasında kalan sokaklar ve civarında 02.07.2020 tarihinde 00.10 23.50 saatleri arasında yer yer su basıncı sorunu yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın duyarlı olması istenmektedir"

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