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Bursa'da feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ölümüne sebep oluyordu

İHA

Bursa'da kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu; kamyonun kasasındaki forklifte çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ölümüne sebep oluyordu

Bursa'da kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu; kamyonun kasasındaki forklifte çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, İznik İlçesi Elbeyli Mahallesinde bulunan meyve ve sebze halinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; kamyonetine kabak yükleyen 55 yaşındaki Halil Karatepe, ürünlerini satmak için hale geldi. 16 AFJ 87 plakalı kamyonet sürücüsü Karatepe, bir anlık dalgınlık sonucu park halindeki kamyonun arkasında bulunan ve ürünleri indirmek için açtığı forkliftin köşe kısmına çarptı. Şiddetli çarpma sonucu Karatepe aracın içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Karatepeyi sıkıştığı yerden çıkartarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Karatepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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