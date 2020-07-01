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Tır ve çekici çarpıştı, Bursa İzmir karayolu trafiğe kapandı Tır ve çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

İHA

Bursaİzmir karayolu üzerinde Tır ile çekicinin çarpışması sonucu, çekicinin üzerindeki otomobilin sürücüsü direksiyonda sıkıştı. İtfaiye sıkışan sürücüyü kurtarırken, Bursa İzmir karayolu kaza sebebiyle trafiğe kapandı.

Tır ve çekici çarpıştı, Bursa İzmir karayolu trafiğe kapandı Tır ve çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Bursaİzmir karayolu üzerinde Tır ile çekicinin çarpışması sonucu, çekicinin üzerindeki otomobilin sürücüsü direksiyonda sıkıştı. İtfaiye sıkışan sürücüyü kurtarırken, Bursa İzmir karayolu kaza sebebiyle trafiğe kapandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bursaİzmir yolu Karacabey ilçesi yakınları Bursa istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Şenol A. idaresindeki 16 HAL 12 plakalı Tır, sağ şeritten Bursa istikametine dönmek isterken sol şeritte bulunan araç taşıyan çekiciyle çarpıştı.
Kazayı; tır ve çekici sürücüsü hafif sıyrıklarla atlatırken, çekicinin üzerinde bulunan hususi otomobil sürücüsü yan koltukta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu Bursaİzmir yolu Bursa istikameti yarım saat süreyle trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar yoldan çekilip, yol tekrar trafiğe açılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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