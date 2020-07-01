2300 yıllık surları kuşatan binalar yıkıldı Bursa Büyükşehir Belediyesi 2300 yıllık Bitinya surlarını ayağa kaldırdı, Zindan Kapı restorasyonu kapsamında sur duvarına bitişik binalar yıkıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2300 yıllık geçmişi olan, 3 bin 400 metrelik sur duvarı, 67 kulesi ve 5 kapısı bulunan Bitinya surlarının en önemli kapılarından Zindan Kapı'da sur duvarını kuşatan 4 parseldeki binaların yıkımını tamamladı.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 2300 yıllık Bitinya surlarını ayağa kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zindan Kapı restorasyonu kapsamında sur duvarına bitişik olarak 4 parsel üzerine inşa edilen binaları yıktı. Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi’nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonu ile ilk günkü ihtişamına kavuşuyor. Alacahırka Mahallesi´nde yer alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence odası’ ve ‘kule bağlantılı koridorlar’ ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindan Kapı’daki çalışmalar kapsamında zindanhane, zindanlar ile 8 ve 9 numaralı kulelerde restorasyon tamamlanırken, 9 ve 10 numaralı kuleler arası ile 10 nolu kule üzerinde ise çalışmalar hızla sürüyor.

Tarihi kapı çevresi temizleniyor

Geçtiğimiz hafta tarihi kapıdaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 bin yıl öncesine ışık tutacak Zindan Kapı’da sur duvarına bitişik olarak inşa edilen binaların kaldırılacağını müjdelemişti. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan binalar, tahliye işleminin de gerçekleştirilmesinin ardından yıkıldı. Tarihi sur duvarı tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken, yapılacak çevre düzenlemesiyle tarihi Zindan Kapı bölgeye ayrı bir değer katacak. Yıkımların ardından dışarıdan gelen otobüsler ve araçların rahat ulaşımının sağlanması amacıyla gerekli yol çalışmasının da yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, müze olarak işlevlendirilecek Zindan Kapı'da vatandaşların da çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturacaklarını söyledi. Başkan Aktaş, tarihi yapıyı Ekim ayı içinde tamamen kullanıma açmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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