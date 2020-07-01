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(Düzeltme) "Bursalı TOGG 2022'de yollarda olacak" "Pandemi sürecinde oda ve borsalarımız büyük bir sınav verdi” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu BTSO Haziran Ayı Meclisinin Konuğu Oldu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Pandemi Sürecinde Oda ve Borsalarımız Büyük Bir Sınav Verdi” “Bursa’mız Türkiye’nin Gözbebeği Bir Şehir”

İHA

(Düzeltme) "Bursalı TOGG 2022'de yollarda olacak" "Pandemi sürecinde oda ve borsalarımız büyük bir sınav verdi” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu BTSO Haziran Ayı Meclisinin Konuğu Oldu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Pandemi Sürecinde Oda ve Borsalarımız Büyük Bir Sınav Verdi” “Bursa’mız Türkiye’nin Gözbebeği Bir Şehir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kısa sürede atmayı planladıklarını belirterek, " Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Pandemi sürecinde Bursa önemli işlere imza attı. Bursa’nın nabzını herkesin iyi tutması lazım. 365 oda ve borsa başkanımızın tamamıyla gurur duyuyorum.” dedi.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu iş dünyası temsilcilerinin sorularını cevapladı. BTSO’nun kent ve ülke ekonomisi için önemli çalışmalara imza attığını belirten Hisarcıklıoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu ve meclis üyelerini kutladı. BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hisarcıkloğlu, “Pandemi sürecinde Bursa önemli işlere imza attı. Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Bursa’nın nabzını herkesin iyi tutması lazım. ” diye konuştu.
"Bursalı TOGG 2022'de yollarda"
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a Bursa’nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temel atmayı hedeflediklerinin bilgisini veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Oda ve borsalarımızla gurur duyuyoruz"
Türkiye’deki oda ve borsaların pandemi sürecinde önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Salgın sürecinde odalarımız ve borsalarımız büyük bir görevi başarıyla yerine getirdiler. Bizler TOBB olarak hükümetle iş dünyamız arasında köprü görevi üstlendik. Sıkıntıların en hızlı şekilde çözülmesi için çalıştık. 15 Mart ile başlayan süreç içerisinde 365 oda ve borsa büyük bir sınav verdi. ‘Oda ve borsa ne iş yapar?’ sorusunun cevabını çok güzel bir şekilde verdiniz. Her gün bütün sorunları TOBB bünyesinde topluyoruz. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay kardeşim üyelerden gelen tüm talepleri bizlere ulaştırıyor. Tüm oda ve borsa başkanımızla gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. İlk olarak 18 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız toplantıda oda ve borsalarımızdan gelen 70 maddelik öneriyi bütün meslek örgütlerinin önünde o gün sunduk. Bu taleplerin yüzde 99’u hayata geçti. Vergi ödemeleri, SGK ödemelerinin ötelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi ve kredilerin devreye girmesi gibi birçok konuyu çözüme kavuşturduk.”
BTSO’ye nefes kredisi teşekkürü
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın nefes kredisine en fazla katkı sağlayan odaların başında yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl 17. kez gerçekleştirdiğimiz nefes kredisi firmalarımızın finansman ihtiyacına önemli bir katkı sundu. Bu noktada BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
“Ülkemizin hedefleri için yılmadan çalışacağız”
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, salgın döneminde gerek sağlık alt yapısı gerekse de kalkınma hedeflerine dönük normalleşme adımlarıyla Türkiye’nin dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki yerini aldığını söyledi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde başarıyla gerçekleştirilen eylem planlarının iş dünyasına güven ve umut verdiğini kaydeden Başkan Burkay, “Katma değerli üretim ve ihracatla birlikte istihdamı koruma duruşumuzdan da taviz vermeden inşallah bu zorlukları hep birlikte aşacağımıza ve çok daha güçlü bir Türkiye idealine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden kredi paketlerine, vergi düzenlemelerinden nakdi yardımlara kadar iş dünyamızın tüm aktörlerine temas eden destekler büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.
“Güçlü iletişim ağımız”
BTSO olarak Bursa iş dünyası temsilcileri arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduklarını belirten Başkan Burkay, “BTSO olarak üyelerimizle, TOBB ve devlet kurumlarımızla sürekli iletişim halinde olduk. 63 komitemizin tamamında bütün meselelere yönelik çözüm önerilerini ve talepleri rapor halinde sürekli TOBB ile paylaşıyoruz. Şu an takip ettiğimiz birçok konu var. Her hafta bu konuları güncelliyoruz. Bu dönemde TOBB ve Odamız arasındaki iletişim ağı ve işbirliği en üst seviyede. İş dünyamıza sunulan destekler için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadeleri kullandı.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da bütün devletlerin ve milletlerin sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bu salgına karşı mücadele ettiğini söyledi. Türkiye’nin bu dönemde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini ifade eden Ali Uğur, 45 bini aşan üye sayısı ile Türkiye’nin en köklü ve en güçlü ticaret ve sanayi odası olan BTSO’da pandeminin başlangıcından bu yana ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu dile getirdi. Uğur, “Bugüne kadar mücadele ettiği tüm kriz dönemlerini başarıyla atlatan ve küresel krizler karşısında dirençli bir yapısı bulunan ülkemizin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları da en kısa sürede geride bırakacağına inanıyoruz.” diye konuştu.
Osman Nemli görevini Yüksel Taşdemir'e devretti
BTSO Yönetim Kurulu’nda görev yapan ve iş yoğunluğu sebebiyle görevini Yüksel Taşdemir’e teslim eden Osman Nemli, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile birlikte güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonra da Bursa’mız için çalışma gayreti içinde olacağız. Bizlere bu fırsatı veren iş dünyası temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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