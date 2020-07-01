Başkan Tanır, uzaktan eğitimi iyi kullanan öğrencileri ödüllendirdi

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Koronavirüs (Covid19) salgını sebebiyle oluşturulan uzaktan eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) verimli şekilde kullanan öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Koronavirüs (Covid19) salgını sebebiyle, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan uzaktan eğitim platformu EBA’yı etkin ve yoğun olarak kullanarak en yüksek puanı toplayan Anaokulu ve Özel Eğitim Kurumları dahil olmak üzere her sınıf seviyesinden 3 öğrenci, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Kestel Belediyesi’nin yeni hizmete açtığı Çilek Kafe’de gerçekleşen törene Kaymakam Ahmet Karakaya, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, çok sayıda öğrenci ve veli iştirak etti. Başkan Tanır, Kaymakam Karakaya ve İlçe Millî Eğtim Müdürü Ercümen, EBA’da derslere katılarak en çok puan toplayan öğrencilere, hediyelerini takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Koronavirüs salgını sebebiyle, Millî Eğitim Bakanlığımızca oluşturulan uzaktan eğitim platformu EBA’da, Kestel olarak 17 ilçe içerisinde en yüksek puanı topladık. Biz de bu puan sıralamasına göre öğrencilerimizi tebrik etmek maksadıyla çeşitli hediyelerle ödüllendirdik. Öğrencilerimiz, pandemi süresince okullarından uzak kaldılar ancak eğitimlerine ara vermediler. Bu durum bizleri çok mutlu etti. Bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyor ve yeniden başarılarını tebrik ediyorum. İnşallah, yeni dönemde öğretmenlerine, arkadaşlarına ve özledikleri okullarına kavuşacaklar’’ diye konuştu.

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