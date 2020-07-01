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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 testleri ne zaman yapılmalı?

İHA

Covid-19 testleri ne zaman yapılmalı?

Covid19 testlerininin ‘PCR’ ve ‘antikor testi’ olarak ikiye ayrıldığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, PCR testlerinde yalancı pozitif veya negatif sonuçlar çıkabileceğini vurgulayarak, testlerde zamanlamanın çok önemli olduğunu söyledi. Mustafa Ekici, “Antikor testleri ise tarama veya toplum bağışıklığını tespit etmek amacıyla yapılabilir. Antikor testleri ile asemptomatik kişiler de tespit edilerek toplumdaki yaygınlık oranı tespit edilebilir” dedi.
Koronavirüs (Covid19) hastalığının laboratuvar teşhisi için PCR ve antikor (serolojik) testleri uygulanıyor. Uygulanan bu iki testle ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, “PCR testleri hastalığın ilk döneminde, vücutta daha antikor oluşmadığı dönemde yapılan testlerdir. Hastanın boğaz, burun ve genzinden sürüntü alınarak yapılır. Pozitif değer, kesin tanı olarak kabul edilir. Sonucun negatif çıkması ise kesin olarak hastalığın olmadığı anlamına gelmez.Hâlâ kişide Covid19 hastalık bulguları görülüyorsa, tekrar değerlendirilip gerekirse ikinci kez sürüntü alınarak bir test daha yapılır” diye konuştu.
Dr. Mustafa Ekici, antikor (serolojik) testleri için ise şu bilgileri verdi:
“Covid19 hastalığını semptomatik veya asemptomatik (hastalık belirtisi olmadan) geçirenlerde bir süre sonra kan (IgM, IgA, IgG) yapısında antikorlar oluşur. Hastalığın erken döneminde yeterli antikor oluşmadığında bu testler, erken dönemde tanı amaçlı kullanılmaz.IgMantikorları, hastalığın 67’nci gününden sonra pozitifleşmeye başlar. Genellikle 10’uncu günde belirgin hale gelir. IgM antikorları, kişinin virüsle karşılaştığını ve hastalığı geçirmekte olduğunu gösterir. IgG antikorları, hastalığın 2. haftasında genellikle 1014’üncü günlerinde tespit edilmeye başlanır. IgG antikorları, hastalığa karşı bağışıklığı gösterir. IgA antikorları da kanda tespit edilebilir. Ancak rutinde teşhiste sık kullanılmaz. Serolojik (antikor) testleri (IgM, IgG, IgA) kandan bakılarak yapılır. Bu testler, ELISA veya hızlı kart test yöntemiyle yapılabilmektedir.”
Mevcut bilgilere göre hastalığı geçiren kişilerde gelişen antikorların koruyuculuk sürelerinin bilinmediğini de vurgulayan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, “Hastalığı geçirip zayıf antikor gelişenlerde veya antikor oluşturmayanlarda tekrar hastalığa yakalanma ihtimali oluşabileceği, ancak hafif seyirli olabileceği düşünülmektedir. Serolojik testler tarama veya toplum bağışıklığını tespit etmek amacıyla yapılabilir. Asemptomatik kişiler serolojik testler ile tespit edilerek toplumdaki yaygınlık oranı saptanabilir. Mevcut kullanılan antikor testlerinin performansları, üretici firmaların verdiği bilgilerle sınırlıdır. Testlerde yalancı pozitif veya yalancı negatif sonuçlar olabilmektedir. Sonuç olarak klinik şikâyetleri olan hastalarda öncelikle PCR testi yapılmalıdır. Asemptomatik vak'alarda ve toplum taramasında antikor testleri kullanılabilir. Asemptomatik veya fark etmeden hastalığı geçirmiş kişilerde IgG antikorları pozitif bulunursa, immün plazma yönünden değerlendirilebilir. Bu kişilerde PCR testinin mutlaka negatif olması şartıyla başka hastalar için serum alınabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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