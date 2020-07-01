İrfan Buz Timsah'ı ayağa kaldırdı

Yeşilbeyazlılar, yeni teknik direktörüyle iki maçta 6 puan toplarken, kalesinde gol görmedi.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden alınmasının ardından Bursaspor'un yeni hocası olan İrfan Buz, yeşilbeyazlı takımı adeta şaha kaldırdı. Tecrübeli hocanın göreve geldiği ilk maçta Adanaspor'u iç sahada 10 mağlup eden Timsah, dün de Giresunspor'u aynı skorla yenerek iki haftada 6 puan almayı başardı.

Buz yönetimindeki iki maçta dikkat çeken bir diğer konu ise Bursaspor'un savunmadaki başarısı oldu. İbrahim Üzülmez döneminde kalesini gole kapatmayı başaramayan yeşilbeyazlılar, son iki maçta kalesinde gol görmedi.

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