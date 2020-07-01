Şehit polis memuru Bursa'da toprağa verilecek

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURDUR'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan, tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan polis memuru Selcan Akbaş (27), bugün memleketi Bursa´da toprağa verilecek.<br>Şehit polis memuru Selcan Akbaş´ın cenazesi, Ankara´dan memleketi Bursa´ya getirildi. Bekar olan Akbaş´ın Ankara´da olan annesi Zeliha ve babası Mustafa Akbaş´ın da cenazeyle birlikte geldiği bildirildi. Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi 12. Güzel Sokak'taki şehit evine Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.<br>Ailenin 3 çocuğundan biri olan tarih bölümü mezunu Selcan Akbaş´ın 30 Temmuz 2018 tarihinde göreve başladığı bildirildi.<br>Şehit polis memuru Selcan Akbaş´ın cenazesinin, ikindide Mihraplı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş´ın da katılacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-07-01 14:02:44<br>
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