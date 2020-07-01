Bursa'da fabrika yangını (2)

'Anneannem ve ben'

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<br>KONTROL ALTINA ALINDI<br>Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi´ndeki strafor dekorasyon malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrika ve çevresinde hasar meydana geldi.<br>Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle yaralı veya can kaybı olmadığı belirtildi. Ayrıca 6 dönümlük araziye kurulu fabrikadaki yangına, sonradan gelen destek ekiplerle birlikte 45 itfaiye erinin 18 itfaiye aracıyla müdahale ettiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, Muammer İRTEM<br>2020-07-01 16:18:43<br>

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