Samanlık alev alev yandı, buzağı telef oldu

'Anneannem ve ben'

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesindeki samanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında, yakındaki ahırda bulunan buzağı telef oldu.<br>İnegöl'e bağlı Deydinler Mahallesi'ndeki Arif Adak'a ait samanlıkta, saat 02.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangında, yakındaki ahırda bulunan buzağının telef olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-02 11:26:03<br>

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