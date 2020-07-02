Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - <br>Bursaspor´da Özer Hurmacı, tüm gole katkılarını deplasman maçlarında sağlarken yeşil beyazlılar bu mücadelelerin tümünü kazandı.<br>TFF 1´inci Lig´de Bursaspor, 31´inci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Giresunspor´u 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu. Bursa temsilcisine galibiyeti getiren gol Özer Hurmacı´dan gelirken, deneyimli oyuncu bir kez daha deplasmanda parladı.<br>Ligde forma giydiği 21 karşılaşmada 4 gol ve bir asist ile oynayan Özer Hurmacı, gollere katkılarının tamamını deplasman maçlarında gerçekleştirdi. İlk olarak 9´uncu hafta mücadelesinde İstanbulspor´a karşı deplasmanda oynanan ve yeşil beyazlıların 2-1´lik üstünlüğü ile sona eren maçta asist yapan 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra rakip fileleri havalandırmaya başladı.<br>Bursaspor formasıyla ilk gollerini, ligin 13´üncü haftasındaki Adanaspor deplasmanında kaydeden Özer, 3-2 kazanılan maçta iki gole imzasını attı. Ardından 21´inci haftadaki Osmanlıspor deplasmanında da sahneye çıkan gurbetçi oyuncu, 4-2 kazanılan maçta bir kez rakip ağları havalandırdı. Son olarak da Giresunspor maçında rolü üstlenen Özer, bu deplasmanda da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.<br>Öte yandan Bursaspor, bu sezon Özer Hurmacı´nın skora gol veya asist ile katkıda bulunduğu tüm maçlarını kazandı. Yeşil beyazlılar, tümü dış saha maçları olmak üzere; İstanbulspor, Adanaspor, Osmanlıspor ve Giresunspor maçlarını kazanarak 12 puan topladı.<br>DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-07-02 11:49:40<br>
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