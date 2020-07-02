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Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor

DHA

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -  Bursaspor´da Özer Hurmacı, tüm gole katkılarını deplasman maçlarında sağlarken yeşil beyazlılar bu mücadelelerin tümünü kazandı. TFF 1´inci Lig´de Bursaspor, 31´inci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Giresunspor´u 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu. Bursa temsilcisine galibiyeti getiren gol Özer Hurmacı´dan gelirken, deneyimli oyuncu bir kez daha deplasmanda parladı. Ligde forma giydiği 21 karşılaşmada 4 gol ve bir asist ile oynayan Özer Hurmacı, gollere katkılarının tamamını deplasman maçlarında gerçekleştirdi. İlk olarak 9´uncu hafta mücadelesinde...

Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - <br>Bursaspor´da Özer Hurmacı, tüm gole katkılarını deplasman maçlarında sağlarken yeşil beyazlılar bu mücadelelerin tümünü kazandı.<br>TFF 1´inci Lig´de Bursaspor, 31´inci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Giresunspor´u 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu. Bursa temsilcisine galibiyeti getiren gol Özer Hurmacı´dan gelirken, deneyimli oyuncu bir kez daha deplasmanda parladı.<br>Ligde forma giydiği 21 karşılaşmada 4 gol ve bir asist ile oynayan Özer Hurmacı, gollere katkılarının tamamını deplasman maçlarında gerçekleştirdi. İlk olarak 9´uncu hafta mücadelesinde İstanbulspor´a karşı deplasmanda oynanan ve yeşil beyazlıların 2-1´lik üstünlüğü ile sona eren maçta asist yapan 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra rakip fileleri havalandırmaya başladı.<br>Bursaspor formasıyla ilk gollerini, ligin 13´üncü haftasındaki Adanaspor deplasmanında kaydeden Özer, 3-2 kazanılan maçta iki gole imzasını attı. Ardından 21´inci haftadaki Osmanlıspor deplasmanında da sahneye çıkan gurbetçi oyuncu, 4-2 kazanılan maçta bir kez rakip ağları havalandırdı. Son olarak da Giresunspor maçında rolü üstlenen Özer, bu deplasmanda da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.<br>Öte yandan Bursaspor, bu sezon Özer Hurmacı´nın skora gol veya asist ile katkıda bulunduğu tüm maçlarını kazandı. Yeşil beyazlılar, tümü dış saha maçları olmak üzere; İstanbulspor, Adanaspor, Osmanlıspor ve Giresunspor maçlarını kazanarak 12 puan topladı.<br>DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-07-02 11:49:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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