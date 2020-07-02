Salgınla mücadelede temmuz ayı eylem planı devreye alındı

Bursa’da farkındalığı arttırarak Covid19’un yayılımının önüne geçmek için, tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanan Temmuz Ayı Eylem Planı kapsamında, denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla yapılacak etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat çekilecek.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen salgın, ülkemizde ilk vaka görülmesinden itibaren gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı aldığı tedbirlerle önüne geçilse de, normalleşme sürecinde artan vaka sayıları sağlık hizmeti sunanlar ile diğer hizmet grupları arasında koordineli çalışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkardı. Haziran ayıyla birlikte başlayan kontrollü sosyal hayata geçiş sonrasında vakalardaki artış ile mücadele edebilmek adına, Bursa Valiliği öncülüğünde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temmuz ayında Covid19 Pandemisiyle Mücadele İl Eylem planı hazırlandı.

Yapılan eylem planında “Maskeni tak örnek ol” etkinliği ile cami, pazaryeri ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlar da maske dağıtımı yapılarak, doğru kullanımı hakkında bilgi verilerek, maskenin amacına uygun olarak kullanılması hedefleniyor. Yine fiziki mesafenin korunması ile ilgili toplu taşıma araçları ve meydanlarda yapılacak anonslarla vatandaşlara sosyal mesafenin önemi anlatılarak, hazırlanacak görsellerle el yıkama ve el hijyeninin önemine dikkat çekilmesi sağlanacak.

Ayrıca planda haftalık olarak yer alan faaliyetler ile alınan önlemlerin denetlenmesi amacıyla ekipler kurularak, tüm bu çalışmaların vatandaşlar tarafından uyumu gözlemlenecek. Elde edilen sonuçlara göre, ilave karar ve önlemler ile bir sonraki ayın planlaması gerçekleştirilecek.

Maske, mesafe ve temizlik gibi 3 basit önlemin bu işin anahtarı olduğuna tekrar dikkat çeken Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Maalesef bu üç kurala uymadıkça salgının yayılmasının önüne geçemeyiz. Bu zamana kadar alınan önlemlerle elde ettiğimiz başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Vefat oranlarının azalması, salgının bittiği anlamına gelmiyor. Rehavete kapılmayalım ki, emeklerimiz zayi olmasın. Biz önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Temmuz ayı eylem planının da başarıya ulaşabilmesi için başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar taşın altına elini koymalı. Artık bu üç kural hayatımızın bir parçası olmalı. Kendi ve sevdiklerinizin sağlığı için kurallara uymaya devam edelim” dedi.

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