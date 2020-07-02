Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma koşuları ile başladı. Ardından paspress çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise taktik çalıştı.

Yeşilbeyazlılar, Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.