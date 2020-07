Osmangazi’den can dostlara yardım eli

Havaların mevsim normallerinin üzerine çıktığı sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmayan Osmangazi Belediyesi, can dostlar için ilçedeki muhtarlıklara su kabı ile mama dağıtıyor.

Pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde de can dostlara yardım eli uzatıyor. Sokak hayvanlarının aşırı sıcaklar nedeniyle açlık ve susuzluk yaşamamaları adına ilçenin pek çok noktasına otomatik beslenme ile su odakları yerleştiren ekipler, ayrıca vatandaşlara verilmek üzere mahalle muhtarlıklarına su kabı dağıtıyor. 136 mahalleye yerleştirilen kaplar sayesinde can dostlar, sıcak yaz günlerinde mağduriyet yaşamıyor.

Bugüne kadar 27 bin 700 adet su kabını dağıttıklarını belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, “Sokak hayvanlarına karşı sorumluluklarımızı unutmuyor, bakım ve tedavilerini ihmal etmiyoruz. Yaz sıcaklarında sahipsiz sokak hayvanlarının susuz kalmaması için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. İlçemizin 28 farklı noktasında beslenme, 11 noktasında ise su odakları yer alıyor. Haftalık olarak bu odakların temizlik ve bakımını yapıyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın sokak hayvanları için tüm talep ve önerilerini değerlendiriyoruz. Onlar, bizim için çok kıymetli. Kapımızın önüne koyacağımız bir kap su ile bir sokak hayvanının hayatını kurtarabiliriz” dedi.

