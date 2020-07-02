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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

DHA

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü çiftçi Sabri Türkyılmaz, hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde, Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi Sabri Türkyılmaz (61), 16 VD 780 plakalı traktörüyle, Yeni Sölöz ve Sölöz arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan zeytinliğe geldi. Türkyılmaz, traktörü ile ızgaralama yapmaya başladı. Ancak bu sırada devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin fark edip haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Türkyılmaz´ı traktörün altında...

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü çiftçi Sabri Türkyılmaz, hayatını kaybetti.<br>Kaza, sabah saatlerinde, Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi Sabri Türkyılmaz (61), 16 VD 780 plakalı traktörüyle, Yeni Sölöz ve Sölöz arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan zeytinliğe geldi. Türkyılmaz, traktörü ile ızgaralama yapmaya başladı. Ancak bu sırada devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin fark edip haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Türkyılmaz´ı traktörün altında çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen Sabri Türkyılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-07-02 16:09:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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