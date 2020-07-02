Yangın polis ekiplerinin desteğiyle söndürüldü

<br>Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesindeki binada çıkan yangın, polis ekiplerinin de desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Yangın, saat 16.30 sıralarında, Gemlik ilçesindeki Kumla Mahallesi, Hizmet Caddesi'ndeki 11'inci Durak'ta 4 katlı binada bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine, yangının söndürülebilmesi için başlatılan çalışmaya Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 4 katlı binanın ikinci ve üçüncü katındaki yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-07-02 18:18:17<br>
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