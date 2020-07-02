Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı eşi Neşe Ay ile birlikte Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Mustafakemalpaşa istikametine seyir halinde olan Yılmaz Çiçek (41), 07 VKG 48 plakalı motosikletinin dengesini kaybederek Kosova rampası mevkiinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlalık alana savrulan çift ağır yaralandı. Karayolunu kullanan araç sürücülerin polis ve 112 Acil hattına haber vermesiyle kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ancak durumu ağır olan Yılmaz Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan motosikletin arka koltuğunda oturan Neşe Ay'ın ise yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Savcılık yaşanan kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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