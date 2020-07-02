Serdar Özkan, Altınordu maçında yok

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Bursaspor'da Giresunspor maçında sakatlanan Serdar Özkan'ın durumu belli oldu.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Serdar Özkan'ın MR'ı çekildi. Tecrübeli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Altınordu mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi. Özkan'ın, 33. haftada oynanacak Menemenspor maçında da oynamasının zor olduğu, ligin son karşılaşması olan Hatayspor mücadelesinde sahada olabileceği kaydedildi.

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