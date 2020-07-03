Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı maske konusunda uyardı; “Ceza için değil, sağlınız için maske kullanın”

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle Bursa'da denetimler sıklaştırıldı. Kontrollerini gerçekleştiren ekipler, maske takmayanlara para cezası uygulamaya başlarken, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı’da maske kullanımına dikkat edilmesi konusunda tekrar uyarılarda bulundu.

Normalleşme sürecinin ardından hala pandemi sürecinin devam ettiğini ve daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Son zamanlarda vatandaşların maske takma konusunda rehavete kapıldıklarını görüyoruz. Hatta bazı vatandaşlarımız bana bir şey olmaz diyerek görevini yapmakta olan emniyet güçlerimizle tartıştıklarına şahit oluyoruz. Amerika ve Brezilya gibi ülkelerde günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde, ölümler hala devam ediyor. Vaka sayılarında ki artış hala devam ediyor “ dedi

Bursa'da saha denetimlerinde çarşı, pazar ve market gibi toplu alanlarda maske kullanımında ciddi azalmalar görüldüğünün altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Maskeyi ceza yememek için değil, kendi sağlığımızı korumak için kullanmamız gerekiyor. Pandemi süresince kendinizden emin olabilirsiniz ama karşınızdaki kişiden emin olamazsınız.” dedi.

Maskenin doğru kullanılması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Maalesef yaptığımız gözlemlerde maske kullanırken de çok büyük hatalar yapıldığını görüyoruz. Maske kolumuzu, çenemizi korumak için değil, ağız ve burun içindir. Cebimizde duran maskenin bize hiçbir faydası yoktur. Lütfen özellikle doğru maske kullanımına hiç ara vermeden devam edelim. Eğer vaka artışları devam ederse sıcak havalarda yeniden evlere kapanmak zorunda kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Kaşıkcı son olarak, vatandaşları maske kullanımına daha fazla önem göstermeleri konusunda uyararak ‘Elinizdeki tek silahı kullanın’ dedi.

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