Bursaspor kader randevusunda

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1´inci Lig´de iki maçta aldığı üst üste galibiyetle yeniden Süper Lig yarışına tutunan Bursaspor, seriyi sürdürmek için Altınordu karşısına çıkıyor.<br>Ligin 32´nci haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak zorlu randevu, saat 20.00´de başlayacak ve karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler´in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Gökhan Barcın yapacak.<br>BURSASPOR ZİRVEYİ HEDEFLİYOR<br>Ligin son haftalarına doğru zirve yarışı nefes keserken, Bursaspor haftaya 52 puanla 4´üncü sırada giriyor. Lider Hatayspor´un 5 puan gerisinde, ikinci Adana Demirspor ile arasında iki puan fark bulunan Bursa temsilcisi, kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Altınordu ise, 33 puanla 14´üncü basamakta yer alıyor. Düşme hattının 10 puan üzerindeki İzmir ekibi, ligde kalmayı da garantilemiş durumda.<br>HEDEF 3´TE 3<br>İrfan Buz yönetiminde çıktığı iki maçını da kazanan Bursaspor, önceki 7 maçında ise yalnızca bir galibiyet alabilmişti. Formda bir görüntü çizen Bursa ekibi, Altınordu´nun ardından Menemenspor ile de evinde oynayacak. Sezonu ise lider Hatayspor deplasmanında kapatacak Bursa temsilcisi, 3´te 3´ü hedefliyor. Altınordu ise, son 7 lig maçında bir galibiyet alabildi. 4 haftadır kazanamayan İzmir ekibi, diğer randevularında 3´er beraberlik ve mağlubiyet aldı.<br>KISIR MAÇLAR ÇIKARDILAR<br>İki takım da bu zorlu mücadele öncesinde oldukça kısır maçlar çıkardı. Ligin en golcü takımlarından biri olmasına karşın Bursaspor, son 4 maçında sadece 3 kez rakip ağları havalandırdı. Ancak savunmada başarı gösteren Bursa ekibi, bu süreçte kalesinde sadece bir gol gördü. Altınordu da son 4 maçında 2 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 3 gol gördü. İzmir temsilcisi, son 4 deplasman maçının 3´ünde ise gol sevinci yaşayamadı.<br>BURSASPOR ÜSTÜN<br>İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor, rakibine üstünlük kurdu. 4 mücadeleyi Bursa temsilcisi, 2 randevuyu ise İzmir ekibi kazanırken diğer 3 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Bursa´da oynanan 3 maçı da Bursaspor kazanarak rakibine puan şansı tanımadı. Ligin ilk yarısında İzmir´de oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sona ermişti.<br>CEZALARI SONA ERDİ<br>Bursaspor´un Giresunspor ile oynadığı mücadelede, kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anıl Karaer ve Kerem Can Akyüz´ün cezaları sona erdi. Teknik Direktör Buz´un her iki oyuncuya da, Altınordu maçında şans tanıması bekleniyor. Yevgen Seleznov´un da sakatlığı düzelirken, Altınordu mücadelesinde kadroda olacak. Seleznov 8, Kubilay Kanatsızkuş 7 golle Bursaspor´un en golcü isimleri olarak dikkat çekerken; Altınordu´da ise Kemal Rüzgar´ın 7, Okan Derici´nin 5 golü bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-07-03 11:21:52<br>
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