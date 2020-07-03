3 metreden uzun yılanı görüntüledi

'Anneannem ve ben'

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BİTLİS'in Mutki ilçesinde, boyu 3 metreden uzun yılan görüntülendi.<br>Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan müteahhit Soner Özen, yakınlarını ziyaret için gittiği Bitlis'in Mutki ilçesinde, yeşil alanda gezdiği sırada karşısına çıkan yılanı görünce korkuya kapıldı.<br>Ardından da boyu 3 metreden fazla olan yılanı cep telefonuyla kameraya kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-03 11:39:50<br>

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