Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

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Bursaspor, Sakarya'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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