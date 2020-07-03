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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz ihaneti unutturulmayacak

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016'da devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı yapılan hain FETÖ darbe girişimini unutturmamak ve olaylarda şehit düşenleri anmak için 15 Temmuz Fotoğrafları sergisi düzenledi.

15 Temmuz ihaneti unutturulmayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016’da devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı yapılan hain FETÖ darbe girişimini unutturmamak ve olaylarda şehit düşenleri anmak için 15 Temmuz Fotoğrafları sergisi düzenledi.
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını hala koruyan 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hem 15 Temmuz ihanetini unutturmamak hem de darbe girişiminde şehit olanları anmak için düzenlenen etkinlikler, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ile başladı. Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki panolara 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananları anlatan fotoğraflar asıldı.
15 Temmuz 2020 Çarşamba günü sabah saat 10.00’da başlayıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek anma programı kapsamında ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 15 Temmuz temalı belgeler gösterimi yapılacak. Yine aynı noktada yapılacak etkinlikte KuranKerim tilaveti, mehter takımı konseri, 15 Temmuz oratoryosu ve kahramanlık türküleri konseri ile anma programı devam edecek.
Karate Şampiyonası
Bu arada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye’de ilk defa Bursa’da düzenlenecek olan “Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Kata Şampiyonası” 10 11 12 Temmuz 2020 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde yapılacak. Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 500 sporcunun katılacağı müsabakalarda yeni normal düzende alınan tüm tedbirlerin yanı sıra sporcuların kata müsabakalarında uzak doğu dövüş sanatlarını belli bir disiplinde ve görsel koreografi şeklinde temassız olarak gerçekleştireceklerinden sosyal mesafe de korunmuş olacak. Müsabakalar 10 Temmuz Cuma günü Saat 17:30’da yapılacak açılış seremonisi ile başlayıp, 12 Temmuz Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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