Bursaspor'da gözler Özer Hurmacı'da

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Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı'nın son haftalardaki yükselen performansı göz önüne alındığında Altınordu maçında da önemli rol oynaması bekleniyor.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın akşam evinde Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz'un en büyük kozu Özer Hurmacı olacak. Özellikle İbrahim Üzülmez takımdan ayrıldıktan sonra formunu yükselten tecrübeli oyuncu, Giresunspor karşılaşmasında kaydettiği golle takımına 3 puanı getirmişti. Yarınki kritik müsabakada da 33 yaşındaki futbolcunun performansı merakla bekleniyor.

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